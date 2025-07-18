На Тернопільщині активізувалися шахраї: під виглядом податківців вимагають «допомогу для ЗСУ»

Головне управління ДПС у Тернопільській області попереджає: у районах Тернопільщини фіксуються нові випадки шахрайства. Платники податків повідомляють про телефонні дзвінки (зокрема з номера телефону 066-519-79-63), листи та повідомлення, які надходять нібито від імені посадових осіб ДПС із проханням надати «фінансову допомогу» нібито на підтримку Збройних Сил України.

Звертаємо увагу!

Державна податкова служба України та її територіальні органи, зокрема Головне управління ДПС у Тернопільській області, не здійснюють жодних звернень до суб’єктів господарювання з подібними проханнями, тим більше не використовують для цього неофіційні канали зв’язку.

Мета таких шахрайських дій – ошукати підприємців, дискредитувати податкову службу та підірвати довіру до справжніх волонтерів.

Наголошуємо! Взаємодія податкової служби з платниками податків відбувається виключно через офіційні канали зв’язку, зокрема Електронний кабінет платника, листування з КЕП (кваліфікованим електронним підписом) або особисті звернення в центри обслуговування.

У разі отримання підозрілих звернень рекомендуємо:

не переходити за жодними посиланнями у повідомленнях;

не здійснювати фінансових переказів;

не надавати персональні або банківські дані;

негайно звернутися до правоохоронних органів;

повідомити Головне управління ДПС у Тернопільській області будь-яким зручним способом.

Будьте пильними! Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації.