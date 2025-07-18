Поліцейські з’ясовують обставини аварій, в яких постраждала 21-річна дівчина та загинув 19-річний мотоцикліст

Одна дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу села Дунів Заліщицької громади. Під колесами мікроавтобуса опинилася 21-річна дівчина.

За попередніми даними, дівчина перебігала дорогу, вийшовши з рейсового автобуса. В цей час по зустрічній рухався автомобіль марки Volkswagen Т4. Водій не встиг загальмувати.

Внаслідок наїзду потерпілу госпіталізовано в реанімаційне відділення з чисельними травмами. У водія мікроавтобуса взято кров на вміст алкоголю. Транспортний засіб поміщено на арешт майданчик.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася на Кременеччині. За попередніми даними, 19-річний юнак, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини, з’їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм хлопець помер. На місці події працювали спеціалісти-криміналісти. Слідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження, з’ясовуються обставини ДТП.

Усіх учасників дорожнього руху поліцейські закликають бути максимально уважними на дорозі, зважати на зміну погодніх умов та беззастережно дотримуватися правил дорожнього руху.