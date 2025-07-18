Жительці Бережан за підпал суперниці інкримінують навмисне вбивство

Сьогодні вранці у медичному закладі від важких опіків померла 37-річна жителька села Посухів, яку облила бензином та підпалила 53-річна жителька Бережан.

Нагадаємо, у середу, 16 липня, близько 23 години до співробітників відділу поліції №1 міста Бережани надійшло повідомлення про те, що у полі поблизу села Посухів виявлено у важкому стані обгорілу 37-річну місцеву жительку. З’ясувалося, що потерпілу облила бензином та підпалила 53-річна жителька Бережан. За попередніми даними, між жінками виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Потерпілу у важкому стані було доправлено до медичного закладу, де вона померла. Зловмисницю затримали відповідно до статті 208 КПК України.

Попередньо до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом замаху на умисне вбивство. Тепер вирішується питання про оголошення підозри за навмисне вбивство – частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі.