У заходах з нагоди Дня Української Державності взяли участь тернопільські поліцейські

У Тернополі на набережній ставу відбулися заходи з нагоди Дня Української Державності та річниці хрещення Київської Русі.

Біля хреста, встановленого на честь 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі, зібралися представники влади, духовенства. Був присутній тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП в Тернопільській області Андрій Ткачик та інші співробітники поліції.

Священники освятили воду та помолилися за мир в Україні.

Українська Державність – це той незримий ланцюжок, що поєднує славну історію від часів Київської Русі до сучасної незалежної України. Ми маємо вистояти у війні з ворогами, аби зберегти свою ідентичність.