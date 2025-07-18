Волонтери кухні «Смаколик» у Тернополі продовжують готувати для поранених захисників

Волонтери кухні «Смаколик» продовжують готувати смачні та поживні страви для захисників, які перебувають на лікуванні у міських лікарнях. Їхня праця – це не лише приготування їжі, а й створення відчуття домашнього затишку для тих, хто цього найбільше потребує.

Задля підтримки цієї важливої ініціативи, на прохання волонтерів, міський голова Тернополя Сергій Надал передав необхідні продукти. Це дасть змогу кухні й надалі забезпечувати наших воїнів якісним домашнім харчуванням.

«Ми передали волонтерам продукти, щоб вони могли продовжувати свою важливу справу. Усі охочі також можуть підтримати волонтерську кухню передавши продукти, щоб команда й надалі мала можливість тішити смаколиками наших поранених захисників», – зауважив Сергій Надал.

Запрошуємо всіх, хто хоче підтримати добру справу, приносити продукти щовівторка до Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола (другий корпус, вул. Богдана Лепкого, 4).