Як ветеранам у Тернополі отримати фінансову допомогу для відвідування спортивних залів та басейнів?

У Тернополі продовжується програма підтримки ветеранського спорту. Третій етап прийому заявок на участь у програмі «Ветеранський спорт» розпочало Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України.

Ініціатива надає можливість ветеранам та ветеранкам, а також учасникам бойових дій з інвалідністю отримувати щоквартальну фінансову допомогу в розмірі 1 500 грн для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури. Реєстрація триватиме до 20 липня включно.

На сайті Міністерства у справах ветеранів України повідомляють, що якщо кошти за програмою Ветеранський спорт вже були отримані в другому кварталі та використані на зайняття спортом, то заявку у третьому кварталі подавати не потрібно, кошти надійдуть автоматично. Кошти потрібно витратити повністю або частково протягом кварталу, в якому їх було нараховано. Невикористані кошти повернуться державі. Скористатись сервісом можуть учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, також вони можуть оплачувати заняття спортом/фізичною культурою членам своїх родин.

У Тернополі вже сьогодні є спортивні заклади, які готові приймати оплату за послуги «Ветеранський спорт» через Дія.Карта. До програми вже долучились більше десяти спортивних установ: спортивний комплекс «Текстильник Sports Factory», спортивно-оздоровчий клуб «Колізей», тернопільський оздоровчий комплекс «Алігатор», оздоровчий комплекс «Центр фізичної реабілітації Recovery Lab», фітнес клуб «Benefit-Fitness club», фітнес студія «SFStudio Спортульки», фітнес клуб «Endorfine», фітнес клуб «Get Fit Ternopil», студія стретчингу та фітнесу «Flow Fitness Studio», фітнес студія «WorldFit».

Як подати заявку:

• Увійти до застосунку Дія.

• Перейти до розділу «Сервіси» та обрати послугу «Ветеранський спорт».

• Вибрати «Дія», картку для отримання виплат та надіслати заяву.

Після схвалення заявки кошти надходитимуть автоматично після оформлення заявки на Дія.Картку.

Вимоги до учасників програми:

• Наявність верифікованого РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків).

• Вік від 18 років.

• Статус учасника бойових дій (УБД) та/або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ), внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

• Відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки у банку учасника програми.

Портал звернень: https://appeal.mva.gov.ua/

Телефони: 063 227 14 56, 063 230 27 88