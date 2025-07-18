Поліцейські нагадують: на Тернопільщині триває кампанія з добровільного декларування вогнепальної зброї

Жителі області, які зберігають зброю без документів, знайшли або отримали як трофей у зоні бойових дій, можуть добровільно звернутися до поліції та задекларувати її. Це дає можливість уникнути кримінальної відповідальності та офіційно узаконити право на володіння зброєю згідно з чинним законодавством.

З 25 листопада 2024 року в Україні діє закон, який дозволяє легалізувати зброю та боєприпаси за умови їх добровільного декларування.

У разі, якщо зброю не буде задекларовано і її виявлять, це вважатиметься порушенням закону. За незаконне зберігання, носіння, придбання або передачу вогнепальної зброї передбачена кримінальна відповідальність. Покарання — позбавлення волі на строк від 3 до 7 років згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України.

Як розповів начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в області Степан Джинджиристий, з початку проведення компанії декларування зброї жителями області задекларовано 184 одиниць зброї, з яких: 37 автоматів, 7 пістолетів, 37 нарізних карабінів, 1 комбінована, 102 гладкоствольних рушниць та 32 023 набої до них.

Щоб задекларувати зброю, громадянин має особисто звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції, надати зброю та необхідні документи: письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання або реєстрації, фотокартку 3,5×4,5 см.

Співробітники дозвільної служби оглянуть зброю, облікують її та видадуть документ, що підтверджує факт декларування.

Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна за адресами:

Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30;

Відділ поліції №1 (м. Бережани) (вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-2;

Чортківське районне управління поліції (м.Чортків, вул.Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.