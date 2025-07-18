На Тернопільщині поліцейські припинили продаж фальсифікованого спирту та алкогольної продукції

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили майже дві тонни незаконно виготовленої підакцизної продукції.

Заходи із документування незаконної діяльності здійснювали оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками СБУ в області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що незаконний бізнес організувало подружжя з Бережан, залучивши до нього ще двох осіб. Оголошення про продаж спирту вони розміщували в інтернеті, а продукцію доставляли поштою. Поліцейські задокументували факти збуту ними фальсифікованої продукції.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів та в транспортних засобах і вилучили майже дві тонни незаконно виготовленої підакцизної продукції.

Поліцейські встановлюють усі обставини протиправної діяльності фігурантів. Триває досудове розслідування.