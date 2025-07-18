У Тернополі випускники з високими балами на НМТ отримають премії міської ради

У Тернополі випускники, які показали найкращі результати на національному мультипредметному тесті в 2025 році, отримають грошові премії від міської ради.

Премії призначені для 26 учнів. Загальний обсяг фінансування становить 167 тисяч гривень. Сума винагород залежить від кількості набраних балів:

4 000 гривень отримає кожен, хто набрав 200 балів з одного предмета;

8 000 гривень – ті, хто отримав 200 балів з двох предметів;

16 000 гривень – учні, які склали три предмети на 200 балів і набрали максимальні 600 балів.

Преміювання запроваджене як спосіб підтримати молодь, яка наполегливо навчалася і досягла високих результатів.