Поліцейські вилучили у жителя Чортківського району тротил та набої

За незаконне зберігання вибухівки фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

Співробітники Чортківського районного управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що 28-річний житель району зберігає за місцем проживання заборонені предмети.

У ході проведення санкціонованого обшуку вдома у фігуранта поліцейські виявили та вилучили 200 грамів тротилу та 80 набоїв калібру 5,45 мм. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів і вибухівки.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.