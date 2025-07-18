Тернопільські школярі виготовили обереги для захисників

У Тернопільській бібліотеці-філії №5 для дорослих відбувся патріотичний майстер-клас «Оберіг для захисника», під час якого діти власноруч створювали ангелів-охоронців для українських військових. Такий символічний подарунок став виявом підтримки, вдячності та турботи про тих, хто сьогодні захищає Україну.

Під керівництвом Галини Мисак, керівниці гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учасники виготовляли обереги з простих матеріалів, вкладаючи в кожного ангела щирі побажання та частинку свого серця.

Усі вироби будуть передані волонтерам, які доставлять обереги військовим. Нехай теплі слова й обереги, зроблені дитячими руками, стануть важливою підтримкою для тих, хто перебуває далеко від дому.