Судитимуть подружжя, яке готувало вибухи біля ТЦК в Тернополі

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 2 мешканців Полтавщини, обвинувачених у підготовці вчинення терористичного акту, закінченому замаху на придбання, зберігання та носіння вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, скоєного за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 42-річний чоловік і 30-річна жінка, мешканці Полтавської області, діючи за вказівкою і під дистанційним керівництвом «куратора» з країни-агресора – приїхали до Тернополя, щоб за винагороду встановити вибухові пристрої поблизу ТЦК.

Чоловік та жінка, виконуючи телефонні вказівки, забрали залишені для них саморобні вибухові пристрої з камер схову магазину й залишили їх на орендованій квартирі. За попередньо узгодженим з «куратором» планом, вони мали б встановити пристрої з віддаленим керуванням під припаркований автомобіль біля ТЦК, та у дворі поблизу адмінбудівлі. За прогнозами ворогів спочатку мала б спрацювати вибухівка, підкладена під авто, а після прибуття на місце події екстрених служб – ще одна. Проте, завдяки скоординованим діям правоохоронців теракт вдалося відвернути, а виконавців затримати при спробі покинути межі області.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ у Тернопільській області.