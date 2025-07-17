Поліцейські розслідують обставини двох аварій у яких постраждали четверо осіб

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на Кременеччині, травм зазнали троє людей, а в ДТП на Чортківщині травмувався водій позашляховика.

Аварія з трьома потерпілими сталася в селі Білокриниця. За попередніми даними, водій мікроавтобуса марки Opel Vivaro, здійснюючи поворот, допустив зіткнення з автомобілем “Renault Scenic”, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП в Кременецьку лікарню доставлені водій та пасажирка мікроавтобуса та водій легковика. Обидва автомобілі поміщено на арештмайданчик. Розпочато досудове розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Ще одна аварія з травмованим водієм сталася у селі Трибухівці. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля “МАН” не дотримався безпечного інтервалу і внаслідок заносу зачепив автомобіль марки “Mitsubishi L200”. Через зіткнення позашляховик з’їхав у кювет. Його водія госпіталізовано до медичного закладу з чисельними травмами. Поліцейські розслідують обставини ДТП.

Усіх учасників дорожнього руху поліцейські закликають бути пильними й уважними та не нехтувати правилами.