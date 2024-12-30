Чоловіка, який перебував у розшуку, як безвісти зниклий, знайшли мертвим

Тіло людини на дні криниці глибиною 15 метрів 28 грудня виявив житель одного із сіл Підволочиської селищної громади. Про це він одразу повідомив на спецлінію поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як з’ясували правоохоронці, загиблий – місцевий житель 1972 року народження. Він уже 12 днів вважався зниклим безвісти.

Ще 17 грудня до Підволочиського відділу поліції із заявою про зникнення чоловіка звернулася дружина. Жінка повідомила, що той напередодні о 4 ранку пішов з дому та не повернувся. Чоловік зловживав спиртними напоями.

Рятувальники за допомогою спорядження дістали загиблого з колодязя. Слідів насильницької смерті на тілі судово-медичний експерт не виявив, а причина смерті стане відома після експертизи.

Триває слідство відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “безвісти зниклий”.