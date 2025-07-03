Виконавчий комітет Тернополя передасть обладнання для військових на майже мільйон гривень

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про передачу матеріально-технічних цінностей для потреб українських захисників. Це обладнання має на меті підвищити обороноздатність та забезпечити наших військових необхідними засобами для виконання бойових завдань.

Загальна сума переданого обладнання становить 950 160 гривень. Серед переданих засобів:

дев’ять лазерних цілевказівників «Білий трьохзонний 50» загальною вартістю 334 080 грн;

12 акумуляторів DJI Matrice 4 Series Battery загальною вартістю 112 080 грн;

два квадрокоптери DJI Mavic 3Т загальною вартістю 504 000 грн.

Тернопільська міська рада й надалі підтримуватиме Збройні Сили України у боротьбі за незалежність та безпеку.

З повним переліком наданої допомоги для ЗСУ можна ознайомитися за посиланням.