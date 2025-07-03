У Бучачі горіла хлібопекарня

2 липня, у місті Бучач Тернопільської області сталася масштабна пожежа у приміщені хлібопекарні місцевого підприємства на вулиці Галицькій. Вогонь швидко охопив значну площу покрівлі, проте завдяки злагодженим та рішучим діям рятувальників, вдалося запобігти ще більшим руйнуванням.

Сигнал про займання надійшов до Служби порятунку “101” о 16:24. Прибувши на місце події, пожежники виявили, що полум’я вже охопило елементи покрівлі хлібопекарні на площі 400 квадратних метрів. Існувала реальна загроза поширення вогню на сусідні будівлі.

Для ліквідації пожежі було залучено значні сили Головного управління ДСНС України у Тернопільській області: 28 чоловік особового складу та 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Серед залучених засобів – 5 автоцистерн для безперебійної подачі води, автодрабина для роботи на висоті та автомобіль газодимозахисної служби для безпечної роботи в задимлених зонах.

На допомогу професійним рятувальникам прибули і вогнеборці місцевої пожежної команди села Трибухівці Трибухівської територіальної громади, які надали одну автоцистерну та додаткову техніку для підвозу води, забезпечуючи безперервність гасіння.

Завдяки професіоналізму та злагодженій роботі всіх підрозділів, о 17:48 пожежу було локалізовано, а вже о 20:09 – повністю ліквідовано. Рятувальникам вдалося оперативно врятувати будівлю хлібопекарні від повного знищення, а також захистити від вогню дві сусідні споруди.

Наразі фахівці встановлюють причини займання та підраховують остаточні збитки, завдані цією пожежею.