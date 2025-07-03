Працівники поліції виявили факт незаконного заволодіння землями водного фонду

До співробітників відділення поліції №2 міста Бучача надійшла інформація від співробітників водної поліції про те, що в селі Бариш місцевий житель самовільно проводив очищення невеликої водойми, чим завдав шкоду екосистемі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції та представники місцевої екологічної інспекції. Було встановлено, що 65-річний чоловік, найнявши спецтехніку, взявся розкопувати потічок, що поблизу його господарства. Шляхом зняття грунтового покриву розчистив більше ста метрів водойми, таким чином незаконно заволодів поверхневим шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах. Сума завданих збитків встановлюється.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини першої статті 239-2 Кримінального кодексу України. Спецтехніку з допомогою якої проводилося земельні роботи – вилучено. Триває досудове розслідування.