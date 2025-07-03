Юні тернопільські гімнастки здобули 36 медалей на всеукраїнському турнірі з спортивної аеробіки

19-20 червня у Тернополі на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу відбувся всеукраїнський турнір з спортивної аеробіки «Summer Cup Ternopil 2025». У змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів з різних міст України – Києва, Одеси, Сум, Житомира та інших.

Тернопільський спортивний клуб «NIKA» показав вражаючі результати, завоювавши значну кількість призових місць: 15 перших, 9 других та 12 третіх.

Вітаємо наших спортсменок та їх тренерів з чудовими досягненнями і бажаємо подальших успіхів у майбутніх виступах!