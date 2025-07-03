Забруднення річки Іква: головного інженера одного з комунальних підприємств Тернопільщини підозрюють у злочині проти довкілля

На Тернопільщині оголосили підозру головному інженеру одного із комунальних підприємств Кременецької міської ради. Посадовця підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України — порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля.

Згідно з нормативними документами, комунальне підприємство надає послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод. Працівники установи, а зокрема керівники та головний інженер, несуть відповідальність за якість очищення, дотримання проєктних норм та екологічних вимог.

Поліцейські встановили, що очищення вод було неякісним, а сам процес порушував і санітарні, і екологічні норми.

Підозрюваний – 57-річний уродженець Кременця, який обіймав посаду головного інженера та керівника виробничих процесів упродовж 2023 – 2024-го років та допускав наднормативні скиди стічних вод у річку Іква без достатнього очищення.

Скиди здійснювалися з об’єкта, розташованого за межами міста Кременець. Як наслідок, за результатами екологічних перевірок, зафіксовано масштабне забруднення поверхневих вод річки Іква.

Через бездіяльність та порушення природоохоронного законодавства працівники підприємства завдали довкіллю шкоди на суму понад 2 мільйони гривень. Всі відповідні розрахунки підтверджені висновками спеціалістів-екологів та матеріалами кримінального провадження.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють додаткові обставини справи, а також перевіряють, чи могли подібні порушення тривати раніше або на інших об’єктах комунального підприємства. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована екологічна прокуратура.