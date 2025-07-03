У Чорткові поліцейські вилучили у перехожого майже 400 набоїв до автомата Калашникова

Під час відпрацювання території оперативники карного розшуку Чортківського райуправління поліції зупинили чоловіка, який, побачивши людей у формі, почав поводитися дивно. При поверхневому огляді в нього виявили значну кількість бойових набоїв.

20-річний фігурант зізнався, що має при собі близько 400 набоїв різного калібру до автомата Калашникова. Звідки у нього арсенал і з якою метою він його зберігав — чоловік не пояснює. На місце події одразу виїжджала слідчо-оперативна група. Боєприпаси поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Правоохоронці з’ясували, що фігурант уже мав проблеми із законом — раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють походження вилучених боєприпасів і можливу причетність затриманого до інших правопорушень.