Майже 57 млн грн шкоди при порубці дерев на Тернопільщині – повідомили про підозру головному лісничому та директору держпідприємства

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозри головному лісничому та директору одного з державних лісопідприємств на Тернопільщині у вчиненні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, головний лісничий безпідставно вніс до лісорубних квитків дані про можливість проведення 41 рубки рідколісся, а директор видав лісорубні квитки на ці роботи.

Внаслідок незаконного знищення 6267 дерев різних порід довкіллю завдано шкоди на майже 57 млн грн.

Розслідування здійснюють слідчі ТУДБР, розташованого у місті Львові.