Внесено зміни до бюджету Тернопільської громади на 2025 рік

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про внесення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік.

Зокрема, збільшується дохідна та видаткова частина бюджету за рахунок субвенцій на суму 11 993,8 тис.грн, а саме:

на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпеченням житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 9 093,2 тис.грн, які спрямовуються управлінню сім`ї, молодіжної політики та захисту дітей;

Тернопільському фаховому коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на реалізацію публічного інвестиційного проекту майстерень, лабораторій закладів ПТУ та фахової вищої освіти на умовах співфінансування – 2 900,6 тис.грн, які спрямовуються управлінню освіти і науки.

Окрім того, проводиться перерозподіл бюджетних асигнувань в межах розпорядників бюджетних коштів, а саме: