Дванадцятирічний хлопець потрапив під колеса авто на Бережанщині

Причини дорожньо-транспортної пригоди в якій травмувався неповнолітній, встановлюють працівники Бережанського відділу поліції.

Аварія трапилася 25 грудня близько 16:00 в селищі Козова. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням та збив перехожого, який знаходився на узбіччі дороги.

Хлопця з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.