Причини аварій, які трапилися на дорогах області, з’ясовують поліцейські Тернопільщини

П’ять дорожньо-транспортних пригод трапилося на дорогах Тернопільської області впродовж 20-22 грудня. У результаті цього – загинула дитина, а семеро людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Порушення правил дорожнього руху – попередня причина автотрощі, яка трапилася 20 грудня в селі Кам’янки Підволочиської територіальної громади. О 18:55 на трасі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка — Луганськ — Ізварине хмельничанин, керуючи Citroen jumping, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнувся із Skoda Fabia. У результаті удару Fabia розвернулася і врізалася в ВАЗ 2107, а Citroen, рухаючись за інерцією, в’їхав у задню частину Toyota Raw 4. У нейрохірургічне відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водійку Skoda Fabia.

До реанімаційного відділення після автопригоди потрапив тернополянин 1931 року народження. 21 грудня близько 8:30 неподалік села Смиківці чоловік потрапив під колеса Ford Focus. На місці події працювали слідчі Збаразького відділення поліції. За попередньою інформацією, потерпілий переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Автопригода з летальними наслідками трапилася того ж дня близько 10:00 в селі Старий Почаїв. 32-річний житель Кременецького району, керуючи автомобілем Chrysler Raw Van, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та в’їхав у бетонні плити.

До лікарні бригада швидкої доправила трьох осіб – водія, його дружину та їхнього чотиримісячного сина. Проте дитину медикам врятувати не вдалося. За даним фактом слідчі управління ГУНП в Тернопільській області відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Переходив дорогу у забороненому місті та потрапив під колеса буса Ford Transit 81-річний житель Кременецького району. Аварія трапилася о 17:05 в селі Старий Вишнівець. Чоловіка з численними переломами госпіталізували до травматологічного відділення.

Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжкі тілесні ушкодження, інкримінують слідчі Кременецького райвідділу поліції 60-річному водію автомобіля DODGE CALIBER. За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив двох дівчаток 9 та 14 років. Дітей доправили до лікарні. Стан старшої дівчинки медики оцінюють як тяжкий. Кермувальника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод встановлюють працівники поліції.