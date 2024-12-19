Причини автопригод, які трапилися на дорогах Тернопільщини, встановлюють поліцейські

Одна людина загинула, а п’ятеро потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості в результаті дорожньо-транспортних пригод. 18 грудня на дорогах Тернопільської області трапилося 3 аварії з потерпілими.

На автодорозі “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”, неподалік села Млинівці, у результаті автопригоди загинула жителька Кременця 1968 року народження. На місці події працювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 2109 допустив зіткнення з вантажівкою MAN. Кермувальника легкового авто госпіталізували.

Потрапили до лікарні після аварії, яка трапилася між населеними пунктами Озеряни – Жилинці, водій та троє пасажирів автомобіля ВАЗ 2106. Працівники поліції встановили, що водій легкового авто близько 15:40 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Кермувальника та одну із пасажирок бригада екстреної допомоги доправила до реанімаційного відділення, а 13-річну дівчину в хірургію.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даними фактами триває слідство відповідно до частини 2 та 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Про чергову ДТП у Бучачі на спецлінію “102″ повідомила жителька села Озеряни. На місце аварії виїжджали працівники місцевого відділення поліції. За попередньою інформацією, водійка автомобіля Opel Astra сіла за кермо у стані алкогольного сп’яніння, не впоралася з керуванням, не вибрала безпечної швидкості руху та зіткнулася із Ford Focus. Водія авто доправили в травматологічне відділення. На жінку склали адміністративний протокол за ст. 130 ч. 1, ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли постанову згідно зі статтею 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки)КУпАП. Триває перевірка.