Поліцейські психологи Тернопільщини допомагають пораненим проходити реабілітацію

Хвилювання, сум, щасливі моменти життя до війни та безсонні ночі під час боїв, стреси й пригнічений настрій – усе це під час зустрічі обговорили поліцейські, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернопільської області після отриманих поранень в зоні збройного конфлікту.

Психологи відділу психологічного забезпечення УКЗ ГУНП в Тернопільській області спільно із волонтерським центром “Платформа єдності” влаштували зустріч для бійців об’єднаної штурмової бригади «Лють». Організатори зібрання переконані, що неформальна розмова допомагає пораненим хлопцям та дівчатам сприймати буденність, забутися про стреси, які вони переживали під час боїв, при обстрілах чи після поранень. Оскільки говорити про пережите наважуються не всі, психологи вирішили познайомити бійців між собою, аби вони поділилися пережитим з колегами по зброї.

“Приємно просто розвіятися, прийти поговорити у дружній атмосфері, згадати старі моменти життя до війни, під час війни, різні важкі ситуації. В колі однодумців це обговорюється спокійно, ти розвіюєшся. У лікарні є своя енергетика, а тут приходиш і почуваєшся вільніше. Це потрібно. Так, багато відмовляється від таких зустрічей, але це показує, що людина після поранення замкнулася”, – каже боєць штурмового батальйону «Тавр» Департаменту поліції особливого призначення «ОШБ НПУ «Лють» Сергій Ліщишин.

Начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області Зіновій Кутний переконаний, що в атмосфері, де всі рівні, набагато легше зрозуміти істині потреби поліцейських, їхню мотивацію, коло інтересі та навіть сферу їх умінь. Такі розмови дозволяють в майбутньому ефективно реадаптуватися та підготуватися до повернення на службу.

“Ми організували неформальну зустріч з поліцейськими, які отримали поранення. Це, зокрема, бійці штурмової бригади “Лють”. Ми створили для них окремий простір за межами лікувальних закладів, який дозволив у невимушеній атмосфері поспілкуватися між собою, відірватися від буденності. Ми намагаємося зробити все, аби вони повернулися до нормальних умов життя, обмінялися досвідом та обговорили проблемні питання”.

Повернення до життя в тилу багатьом бійцям дається складно. Поліцейський психолог Діана Ковальчук стверджує, що захисникам допомагають адаптуватися до життя в тилу зустрічі з колегами, походи, екскурсії, різноманітні оздоровчі процедури та заняття мистецтвом. До новітніх підходів, каже фахівець, належить й ігрова реабілітація. Це не лише настільні ігри, але й волейбол, футбол, плавання. Гра допомагає хлопцям та дівчатам забути про больові синдроми й швидше повернутися до звичного життя.

Заходи психологічної підтримки впроваджуються у рамках кампанії «Пункт психологічних практик» та у межах інформаційної програми «Будь другом Собі теж».