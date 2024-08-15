Як вперше зареєструвати авто, що було в експлуатації за кордоном, у сервісному центрі МВС

Автівки – незамінні помічники у повсякденному житті людини. А під час повномасштабного вторгнення росії в Україну легкові авто, бусики, вантажівки та навіть двоколісний транспорт стали працювати на оборону країни. З початку року понад 250 тисяч транспортних засобів було зареєстровано в Україні вперше, з них лише 86 тисяч – нових. Уживані автівки, ввезені з-за кордону, мають значний попит.

“У цьому грає роль відносно недорога вартість чотириколісних коней за кордоном. Але придбати авто в іншій країні – це лише перший крок. В Україні транспортний засіб потрібно розмитнити, зібрати всі необхідні документи та зареєструвати його у сервісному центрі МВС”, – розповідає головний спеціаліст із звязків з громадськістю РСЦ ГСЦ МВС в Тернопільській області Василь Барановський.- Після розмитнення потрібно отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з органів сертифікації. Далі варто звернутися до Експертної служби МВС для дослідження авто, під час якого перевірять справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів”.



І вже фінальний етап, після проходження усіх інстанцій та збору документів – зареєструвати авто у сервісному центрі МВС. Для цього спочатку треба взяти талон на реєстрацію транспортного засобу, що перебував в експлуатації за кордоном, у терміналі в приміщенні сервісного центру МВС або онлайн через функціонал е-запис.



Перелік документів для отримання послуги:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торговельної організації — договір купівлі-продажу);

реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;

документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);

висновок про експертне дослідження транспортного засобу.



Після реєстрації транспортного засобу власник або його представник отримує номерний знак і свідоцтво про реєстрацію авто в Україні.



Звертаємо увагу, що при першій реєстрації легкового автомобіля сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Він залежить від вартості легкового транспортного засобу, яка зазначена у митній декларації.



У 2024 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкових транспортних засобів, крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами становить :



не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%;

більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%;

більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС у Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.