У 27 громадах області не залишилося жодного закладу освіти, який не перебував би під захистом поліції охорони.

Станом на сьогодні у сфері відповідальності структури – 576 закладів загальної середньої освіти, 219 – дошкільної, 27 – професійної, професійно-технічної і фахової передвищої, 16 – вищої і післядипломної освіти і 4 установи освітньої галузі позашкілля.

Загалом на Тернопільщині діють 1246 закладів освіти. До початку нового навчального року кількість тих, які стануть безпечними середовищами за допомогою поліції охорони, ще зросте.

А чи всі заклади освіти вашої громади надійно захищені? Нехай відповідь на це запитання дадуть експерти з безпеки.

Телефонуйте за номером 9899 – і довірте охорону майбутнього своєї громади професіоналам.

Управління поліції охорони в Тернопільській області