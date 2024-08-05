Під вартою поліції охорони Тернопільщини – понад 150 об’єктів агропромислового комплексу

Серед півтори сотні об’єктів АПК, що перебувають під вартою поліції охорони, 15 агропромислових підприємств у різних регіонах України і більш ніж 60одиниць транспорту сільськогосподарського призначення.

Підприємства та земельні угіддя охоплені фізичною охороною. Чимало об’єктів обладнані пожежними й охоронними сигналізаціями, системами термінового виклику поліції, транспорт сільськогосподарського призначення – GPS-трекерами і тривожними кнопками.

Поліція охорони пропонує усі відомі в безпековому просторі послуги, зокрема й для захисту АПК.

А ви подбали про ефективну діяльність і безпеку свого агропідприємства?Зателефонуйте з мобільного за безкоштовним номером 9899 або відвідайте сайт https://securitypolice.com.ua/– і це стане відповідальністю поліції охорони.

Управління поліції охорони в Тернопільській області