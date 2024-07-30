Благодійний фонд «Свята справа» допомагає у забезпеченні поліцейських загонів з Тернопільщини, що несуть службу на передовій

З початку війни благодійний фонд «Свята справа» засновниками якого є двоє тернополян Олесь Боднар та Андрій Строєвус надає посильну допомогу підрозділам поліції. Цього разу на потреби правоохоронців передано інверторні генератори, зарядні станції та засоби боротьби з БПЛА.

Зі слів Олеся Боднара, здійснювати волонтерську діяльність їм допомагають партнери із країн Заходу та США. На цей раз посприяла українська громада в Міннесоті.

Передані генератори, зарядні станції та засоби виявлення безпілотних літальних апаратів будуть у користуванні зведеного загону та поліцейського стрілецького батальйону.

Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Ігор Сидорук подякував благодійному фонду за допомогу і висловив сподівання на подальшу співпрацю.