Послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії

Сьогодні можливо подати заявку на заміну свого водійського посвідчення через застосунок у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.
Обмін посвідчення водія актуальний, коли:
• закінчився термін дії наявного у водія документа;
• написи на бланку затерлись і не читаються;
• водій змінив особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, стать);
• за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.
Відновлення посвідчення водія потрібно коли:
• посвідчення водія було втрачено чи знищено;
• документ викрали тощо.
“На час дії воєнного стану в Україні для обміну та відновлення посвідчення водія медична довідка не є обов’язковою. Графа про групу крові водія може залишатися незаповненою зараз — це не впливає на чинність документа. Саме тому при замовленні послуги в Дії немає графи, куди потрібно прикріпити медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами”, – розповідає заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області Ігор Мельник.
Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в Дії:
• перейдіть до меню «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення водія» або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть «Замінити посвідчення»;
• оберіть причину заміни документа;
• підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання;
• оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);
• оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;
• підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані;
• підпишіть заяву;
• сплатіть за послугу.
Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хв варто сплатити за послугу, інакше заява анулюється.
І все — слідкуйте за статусом заявки та після виготовлення прямуйте до обраного сервісного центру МВС, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або ж просто зачекайте, коли Дія надішле push-повідомлення про готовність Е-посвідчення.
Обмін Е-посвідчення на звичайне пластикове посвідчення водія із його відображенням також у Дії та Електронному кабінеті водія відбувається так само як і обмін звичайного на звичайне.