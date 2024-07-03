Послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії

Сьогодні можливо подати заявку на заміну свого водійського посвідчення через застосунок у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.

Обмін посвідчення водія актуальний, коли:

• закінчився термін дії наявного у водія документа;

• написи на бланку затерлись і не читаються;

• водій змінив особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, стать);

• за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.

Відновлення посвідчення водія потрібно коли:

• посвідчення водія було втрачено чи знищено;

• документ викрали тощо.

“На час дії воєнного стану в Україні для обміну та відновлення посвідчення водія медична довідка не є обов’язковою. Графа про групу крові водія може залишатися незаповненою зараз — це не впливає на чинність документа. Саме тому при замовленні послуги в Дії немає графи, куди потрібно прикріпити медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами”, – розповідає заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області Ігор Мельник.

Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в Дії:

• перейдіть до меню «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення водія» або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть «Замінити посвідчення»;

• оберіть причину заміни документа;

• підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання;

• оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);

• оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;

• підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані;

• підпишіть заяву;

• сплатіть за послугу.

Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хв варто сплатити за послугу, інакше заява анулюється.

І все — слідкуйте за статусом заявки та після виготовлення прямуйте до обраного сервісного центру МВС, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або ж просто зачекайте, коли Дія надішле push-повідомлення про готовність Е-посвідчення.

Обмін Е-посвідчення на звичайне пластикове посвідчення водія із його відображенням також у Дії та Електронному кабінеті водія відбувається так само як і обмін звичайного на звичайне.