Поліцейські-психологи Тернопільщини провели тренінг з основ надання психологічної допомоги для молодих новопризначених колег по службі

Надавати першу психологічну допомогу, вміти виводити потерпілих з гострих стресових станів, а також використовувати сучасні методи у роботі у ході тренінгу вивчали молоді поліцейські – випускники навчальних закладів системи МВС 2024 року.

З новопризначеними правоохоронцями спілкувалися фахівці відділу психологічного забезпечення УКЗ ГУНП в Тернопільській області. Організатори тренінгу кажуть, що професійно-психологічна підготовка, злагодженість в колективі та знання основ психологічної допомоги – це основні виклики сьогодення, які впливають на успішне виконання поставлених завдань.

“Ми зробимо усе можливе, аби ви успішно пройшли адаптацію в нових колективах та змогли якісно виконувати свою роботу, – звернувся до учасників тренінгу начальник управління кадрового забезпечення Зіновій Кутний. – Наша з вами робота відповідальна та важлива. Ви щодня спілкуватиметесь як з колегами по службі, так і з місцевим населенням, а тому потрібно добре розуміти, як грамотно комунікувати, надавати не лише психологічну підтримку, а й різноманітну допомогу тим, хто її потребує”.

Психологи Нацполіції краю показали новопризначеним колегам по службі методи психологічної допомоги та самодопомоги, навчали, як спілкуватися з людьми, які перебувають в стресовому стані або отримали травми в результаті війни чи нещасних випадків.

“Кількість людей, які отримали психічну травму чи інші розлади зростає, а тому сучасний поліцейський повинен добре розуміти та вміти аналізувати, як це все впливає на поведінку громадян та їхню адаптацію до мирного життя”, – розповідають психологи.

Заходи з психологічної підтримки поліцейських відбуваються у рамках реалізації проєктів «Пункт психологічних практик» та Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»