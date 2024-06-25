Безпека на дорозі – пріоритет номер один: поліцейські закликають усіх дотримуватися правил дорожнього руху

Шість травмованих, серед яких троє дітей, потрапили до лікувальних закладів краю. Усе це – наслідки чотирьох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області впродовж доби 24 червня.

З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапила до лікарні жителька Чорткова 1951 року народження. Вона, керуючи велосипедом, потрапила під колеса автомобіля Toyota RAV4. Аварія трапилася в районному центрі близько 14:26. Водійка позашляховика здійснила наїзд на двоколісний транспортний засіб, який рухався у попутному напрямку. Обставини та винуватців даної ДТП встановлюють слідчі поліції.

У Тернополі о 14:40 на вулиці Володимира Великого під колеса автомобіля Ford Focus потрапила 46-річна перехожа. Потерпіла знаходилася на нерегульованому пішохідному переході, коли її збила автівка. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Двоє дітей п’яти та десяти років потрапили до хірургічного відділення у результаті автопригоди, яка трапилася на трасі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» о 22:30. Госпіталізували медики з множинними тілесними ушкодженнями й жінку 1967 року народження.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Focus допустив зіткнення із вантажівкою DAF із напівпричепом Schmitz SCO, яка рухалася попереду.

Про травмованого 16-річного юнака о 23:30 на спецлінію Лановецького відділення поліції повідомив черговий лікар дитячої лікарні. Він заявив, що потерпілий потрапив у аварію. У ході перевірки з’ясувалося, що неповнолітній житель Лановецької територіальної громади, керуючи мотоциклом Mustang MT-150 не впорався з керуванням, впав на асфальт та отримав численні травми.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даними фактами тривають розслідування відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції звертаються до всіх учасників дорожнього руху не нехтувати правилами, бути уважними та користуватися під час поїздок ременями безпеки.

Батькам варто подбати про безпечну їзду своїх дітей та перевозити неповнолітніх лише в автокріслах та бустерах.

Пам’ятайте, дорога ніколи не пробачає помилок!