Поліція охорони – на варті культурної спадщини

Під захистом Поліції охорони Тернопільщини перебуває близько 50 об’єктів культурної спадщини краю, серед яких 30 культових споруд, 8 музеїв, пам’ятки Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Збереження культурної спадщини України – складова нашої національної безпеки, тому захистом цінних пам’яток переважно займається Поліція охорони, а саме:

* забезпечує фізичну охорону об’єктів;

* встановлює сучасні системи сигналізації, контролю і управління доступом у закладах культури, в історико-архітектурних пам’ятках тощо;

* здійснює супровід культурних цінностей під час їхнього перевезення із гарантією повної матеріальної відповідальності;

* охороняє публічні культурно-мистецькі заходи з наглядом за експонатами музеїв і виїзних виставок.

Деталі – за номером 9899 або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області