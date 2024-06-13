У ДТП постраждала жінка: причини аварії встановлюють поліцейські

З гематомами, переломами ребер та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила жителька Тернополя. Травми 74-річна жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Аварія трапилася 12 червня близько 18:00 в обласному центрі на вулиці Тарнавського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Vokswagen Jetta допустив наїзд на пішохода, яка в цей час знаходилася на нерегульованому пішохідному переході. Працівників поліції та швидку викликав сам кермувальник автівки.

Потерпілій лікарі надали меддопомогу, але не госпіталізовували, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Правоохоронці кажуть, що кількість автопригод за участю автомобілів та пішоходів становить майже 33%. Така статистика свідчить про недотримання правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами.

Правила для пішоходів:

- не розмовляйте телефоном під час переходу;

- обов’язково знімайте навушники перед «зеброю»;

- подивіться, звідки наближаються авто;

- переконайтеся, що водій вас помітив і гальмує;

- переходьте дорогу спокійно, а не перебігайте.

Бережіть себе та близьких!