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У Тернополі бійцям штурмової бригади Нацполіції «Лють» передали дрони

Категорія: Тернопільщина
П’ять безпілотних літальних апаратів для бійців Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють», які несуть службу в зоні бойових дій, передали тернопільські підприємці.
Це – FPV-дрони власного виробництва. Маючи технічну освіту, чоловіки налагодили виготовлення безпілотних апаратів для допомоги українським захисникам. Перед відправленням на передову усі пристрої розробники тестують.
Це вже не перша допомога від меценатів. У січні цього року вони передали «бойові пташки» тернопільським спецпризначенцям на передову.
Начальник Тернопільського районного управління поліції Сергій Осадця подякував підприємцям за підтримку.

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