У Тернополі бійцям штурмової бригади Нацполіції «Лють» передали дрони

П’ять безпілотних літальних апаратів для бійців Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють», які несуть службу в зоні бойових дій, передали тернопільські підприємці.

Це – FPV-дрони власного виробництва. Маючи технічну освіту, чоловіки налагодили виготовлення безпілотних апаратів для допомоги українським захисникам. Перед відправленням на передову усі пристрої розробники тестують.

Це вже не перша допомога від меценатів. У січні цього року вони передали «бойові пташки» тернопільським спецпризначенцям на передову.