У Тернополі розпочалася інформаційна кампанія з протидії торгівлі людьми “Тобою скористалися”

Попередження торгівлі людьми та популяризація правил безпеки під час міграції – основна мета інформаційної кампанії “Тобою скористалися”. Її ініціатори – представництво Міжнародної організації з міграції спільно з Всеукраїнською коаліцією громадських організацій з протидії торгівлі людьми. Дана кампанія впроваджуватиметься в 10 містах України. Долучилися до акції і представники Національної поліції Тернопільщини.

Історії людей, які постраждали від сучасного рабства, а також номери, за якими можна анонімно зателефонувати та повідомити про злочин, з’являться в місцевому громадському транспорті, а також у потягах Інтерсіті.

Представники Міжнародної організації з міграції стверджують, що з 1991 року жертвами торгівлі людьми стало понад 300 тисяч українців.

“Проблема торгівлі людьми змінюється та адаптовується до сучасних умов. Інформаційна кампанія “Тобою скористалися”, яка у вигляді брендованого транспорту, не акцентується на самому визначенні “торгівлі людьми”, а на травматичному досвіді реальних людей. І бачачи ці картинки, люди будуть звертатися за допомогою” , – переконана директорка з розвитку ГО «ТМЖК «Відродження нації» Оксана Шлюсар.

Аби люди знали про ризики та методи роботи зловмисників, містами України курсуватиме тематичний громадський транспорт.

Тролейбус, брендований реальними історіями тих, хто став жертвою експлуатації та торгівлі людьми, вийшов на маршрут і у Тернополі.

“Національна поліція документує вербувальників, які втягують наших громадян в торгівлю людьми. Ми документуємо щороку такі злочини – це і сексуальна експлуатація, і втягнення в заняття жебрацтвом, і інші правопорушення”, – каже керівник міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області Олександр Буняк.

Працівники поліції, а також представники громадських організацій звертаються та просять усіх, хто потрапив у пастку торговців людьми, не мовчати, а телефонувати на спецлінію “102″ або на Урядову та Національну гарячу лінії з протидії торгівлі людьми та насильства, а також консультування мігрантів за номерами: 15-47, 527.