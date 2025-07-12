Тернопільська міська рада оголосила закупівлю ще 90 квадрокоптерів для військових на понад 1,4 млн грн

Тернопільська міська рада оголосила закупівлю ще 90 квадрокоптерів – FPV «Богун_10» або еквіваленту. Вартість обладнання становить 1 490 580 гривень. Ознайомитись з деталями закупівлі можна за посиланням.

Техніка призначена для того, щоб допомогти нашим військовим ефективно виявляти та знищувати ворожі цілі, коригувати артилерійський вогонь, а також виконувати розвідувальні операції в зоні бойових дій.

Тернопіль не припиняє надавати допомогу захисникам: системно закуповує та передає необхідне обладнання, за яким звертаються військові, і залишається надійним тилом для тих, хто боронить Україну на передовій.