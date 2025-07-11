Двом водіям загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди поліцейським

20 тисяч гривень пропонував співробітникам сектору реагування патрульної поліції житель Тернопільського району, а мешканець Чортківщини кинув до службового автомобіля поліцейських тисячу доларів. Обоє чоловіки намагалися відкупитися від відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

На лінію 102 надійшло повідомлення від співробітників сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 міста Тернополя про те, що водій – житель одного з сіл Козівської громади, якого виявили нетверезим за кермом, пропонував 20 тисяч гривень, аби поліцейські не складали на нього протокол за статтею 130 КУпАП. Аналогічний випадок був задокументований співробітниками відділення поліції №3 міста Гусятина. Нетверезий водій – мешканець Чортківського району, аби уникнути відповідальності, поклав до салону службового авто тисячу доларів.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження відповідно до частини 1 ст. 369 – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу України, а також поліцейські склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП України.Міру покарання правопорушникам визначить суд.