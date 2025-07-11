Шахраї маскуються під бот Інтернет-банку в Telegram: поліцейські закликають бути уважними

До співробітників поліції Тернопільщини дедалі частіше стали надходити звернення від громадян про втрату коштів після спілкування з чат-ботом Монобанку. Один з останніх випадків – у тернопролянина з картки було викрадено майже 100 тисяч гривень.

Зі слів заявника невідома особа, яка представилась працівником чат-боту “Монобанку” користуючись месенджером “Telegram”, шляхом обману під приводом проведення банківських операцій надіслала посилання для встановлення банківського додатку і коли він перейшов за ним з картки було списано майже 100 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що шахраї, маскуючись під офіційний чат-бот банку, намагаються отримати дані клієнтів для подальших незаконних дій з метою заволодіння коштами. Схема полягає у тому, що зловмисники надсилають повідомлення начебто від працівника Монобанку. У ньому вони пишуть про якусь проблему, наприклад, що на «банку» накопичення наклали обмеження. При цьому просять відповісти на дзвінок, «щоб розв’язати проблему і зняти обмеження».

Поліцейські закликають користувачів у жодному разі не брати слухавку і не передавати свої дані третім особам. Також користуйтеся лише офіційним чат-ботом.