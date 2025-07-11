Слідчі скерували до суду кримінальне провадження щодо командира та чотирьох військовослужбовців за зловживання службовим становищем та ухилення від військової служби

Завершено досудове розслідування щодо посадової особи командного складу однієї з військових частин, котрий залучив військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині, виплачуючи їм за роботу кошти, які передбачені законом як грошове забезпечення для тих, хто перебуває в зоні бойових дій. Разом з командиром перед судом постануть четверо його підлеглих за ухилення від військової служби. Викрили злочинну діяльність фігурантів співробітники департаменту контрозвідки СБУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж січня-серпня 2024 року за вказівками командира військової частини четверо його підлеглих проводили будівництво приватного будинку, розташованому в одному із сіл Хмельницької області. Що будувати на мирних територіях легше, аніж воювати – четверо військовослужбовців розуміли, тому без вагань пристали на пропозицію командира. Останній напередодні віддав вказівку включити військовослужбовців у наказ про відрядження у зону бойових дій в Миколаївську область, щоб ті отримували немале грошове забезпечення. Загальна сума виплат їм з державного бюджету за цей час склала майже мільйон гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва, і вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

Слідчі поліції Тернопільської області у взаємодії з Міністерством оборони України, за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону оголосили командиру підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 (пособництво в ухиленні військовослужбовцем від несення обов’язків військової служби) Кримінального кодексу України.

Четверо військовослужбовців отримали підозри за ухилення від військової служби – ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України.

Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.