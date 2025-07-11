У Тернополі тривають поточні ремонти доріг та прибудинкових територій

У різних мікрорайонах Тернополя активно продовжуються роботи з поточного ремонту проїжджих частин та прибудинкових територій. Підрядні організації сьогодні, 11 липня, зосереджені на кількох ключових локаціях.

Зокрема, на вулиці Руській триває мощення тротуару фігурними елементами мощення (ФЕМ) та влаштування водовідвідних лотків. На вулиці Торговиці виконується влаштування бордюрів корита під новий бордюр. Також на вулиці Микулинецькій розпочались роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття проїжджої частини (фреза велика).

У рамках ініціативи «Тернопіль – місто без бар’єрів» активно облаштовуються безбар’єрні маршрути. Наразі підрядники виконують мощення ФЕМ на проспекті Злуки, 33-37.

Також тривають роботи з оновлення ділянок у житлових зонах:

у дворі на вулиці Клима Савури, 9 влаштовуються бордюри та піщано-щебенева основа під стоянку.

у сусідньому дворі на вулиці Клима Савури, 7 також виконується влаштування бордюрів.

у дворі на вулиці Лесі Українки, 18 облаштовується бетонна відмостка.

на проїжджій частині між будинками на вулиці Мирона Тарнавського, 12-14 здійснюється демонтаж та влаштування нових бордюрів.

Ці ремонтні роботи покликані покращити якість дорожнього покриття та інфраструктуру в місті.