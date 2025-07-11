Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури вимагають укласти охоронний договір щодо пам’ятки архітектури у Микулинцях

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури звернулись до суду в інтересах держави до Микулинецької селищної ради про визнання бездіяльності ради протиправною та зобов’язання укласти з Департаментом архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА охоронний договір щодо пам’ятки архітектури місцевого значення «Житловий будинок, колишнє приватне володіння адвоката 1912 року».

Зазначена пам’ятка, що знаходиться за адресою : вул. С. Бандери, 11, у селищі Микулинці, Тернопільського району, є одноповерховим житловим будинком із цікавим просторовим вирішенням головного (східного) та бічного (південного фасадів). Будівля добре зберегла декоративні елементи притаманні стилю пізньої сецесії і є цінним зразком історичної забудови Микулинців початку ХХ століття.

Водночас, як встановлено прокуратурою, охоронний договір власником –Микулинецькою селищною радою на вказану пам’ятку архітектури дотепер не укладено.

Це свідчить про порушення інтересів держави у сфері охорони культурної спадщини та може призвести до руйнування та зміни зовнішнього вигляду пам’ятки архітектури, знищення її елементів та оздоби, а відтак до втрати її як цінного джерела історії для наступних поколінь.

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі.