У Тернополі мешканці багатоповерхівок можуть провести ремонти житлового фонду на умовах співфінансування

У багатоквартирних будинках Тернополя на умовах співфінансування можна провести ремонт житлового фонду. Ці роботи будуть виконуватись відповідно до умов співфінансування, що передбачає залучення коштів як з міського бюджету, так і від мешканців будинків.

«Наразі вже понад 60 учасників долучилися до цієї програми. На ці цілі спрямовано понад 16,8 млн грн з бюджету міста Тернополя. Кошти будуть спрямовані на вирішення найактуальніших потреб мешканців будинків, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Учасниками проекту можуть бути багатоквартирні будинки віком понад 10 років, незалежно від форми управління. Мешканці можуть провести будь-які види робіт, які вони вважають необхідними для свого будинку. Можна провести ремонт даху, фасаду будинку, заміни водопровідних мереж, ліфтів і навіть виконати благоустрій території навколо будинку».

Кошти виділяються за певною пропорцією в залежності від виду проведення робіт. 70-80% фінансування в залежності від виду робіт надає місто, решта – дофінансовується мешканцями. Наприклад, ремонт та реконструкція будівель становить 70% на 30%, де 70 % – кошти з бюджету міста, а 30% – за рахунок мешканців будинку.

За більш детальною інформацією необхідно звернутися в управління ЖКГ Тернопільської міської ради за адресою вул. Миколая Коперника, 1, тел. (0352) 52-52-18.