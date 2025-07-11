Студентки тернопільського училища отримали спеціальну премію «Skill star»

Завершення навчального року у Тернопільському вищому професійному училищі сфери послуг та туризму ознаменувалося приємною подією – відзначенням найкращих і найактивніших учнів закладу.

Серед нагород, якими вшанували здобутки молоді, спеціальна приватна премія «Skill star». Її отримали дві студентки, які продемонстрували високу фахову підготовку, наполегливість та віру в себе. Це – Олена Папура (група 20, професія «Кравець, закрійник») та Богдана Генсюр (група 23, професія «Агент з організації туризму, адміністратор»).

Премія «Skill star» започаткована меценаткою Оксаною Сампарою – педагогинею з українським корінням, яка нині проживає у США. Вона прагне підтримати талановиту та перспективну молодь в Україні, мотивуючи їх до нових звершень.

Вітаємо переможниць і пишаємося молоддю, яка прославляє свій навчальний заклад та рідне місто!