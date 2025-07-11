Причини ДТП, яка трапилася в Тернополі, встановлюють слідчі поліції

Про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася в обласному центрі на вулиці С.Будного, на спецлінію Тернопільського райуправління поліції повідомили очевидці.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що 10 липня близько 8:50 водій автомобіля Renault Master допустив наїзд на пішохода.

Потерпілий – місцевий житель 1935 року народження. Чоловік переходив дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Його із забоями та іншими тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила до лікарні.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП з’ясовують слідчі.