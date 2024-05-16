Слідчі Тернопільщини розслідують причину смертельної автопригоди

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 травня о 21:40 неподалік села Старий Вишнівець.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій ВАЗ-2107, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автомобіль Mitsubishi і як наслідок – врізався в нього.

У результаті удару 28-річний кермувальник ВАЗу від отриманих травм загинув на місці автопригоди. З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до лікарні бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала пасажира з даного транспортного засобу.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.