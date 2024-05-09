Правоохоронці Тернопільщини організували для школярів цікаву екскурсію

У гості до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області завітали другокласники тернопільської “Школи-Ліцею № 6 ім. «Назарія Яремчука». Дітлахи ознайомилися з роботою поліцейських.

Під час екскурсії маленьким гостям показали приміщення поліції та пояснили, що потерпілими або порушниками бувають не лише дорослі, але й діти. Тож для спілкування з дітьми в поліції є спеціально облаштована «зелена кімната». Показали другокласникам й ДНК-пристрій, який ідентифікує особу людини або родичів.

«Ви ще маленькі, але водночас такі дорослі, адже добре знаєте, що робити, коли звучить сигнал «Повітряна тривога», ви розумієте, яку небезпеку несе «Шахед» або ракета, – звернувся до школярів керівник відділу ювенальної превенції Тернопільщини Петро Тихович. – Ви, попри свій вік, бачите, що щодня на війні гинуть люди, є багато безвісти зниклих. Саме цей апарат дозволяє швидко визначити особу людини, яка загинула, захищаючи нашу землю».

Після цього школярі завітали до ситуаційного центру. Вони побачили та почули, як поліцейські приймають та реєструють повідомлення громадян, куди надходить дзвінок, якщо набрати номер «102».

Неабияке захоплення у дітей викликали зображення з камер відеонагляду, на яких відображається Тернопіль з різних куточків. Малечі розповіли, що на території міста працює 1225 камер і що сучасна система дозволяє оперативно не лише розшукувати осіб, причетних до злочинів, але й зниклих людей.

Петро Тихович наголосив дітям на тому, що основне завдання поліцейських полягає у забезпеченні безпеки населення. Він вважає, що такі екскурсії потрібно проводити як для старшої, так і для молодшої школи, адже кожен повинен знати, що робити в надзвичайних ситуаціях.

На завершення екскурсії вихованці школи-ліцею №6 зробили вже традиційне фото на згадку з поліцейськими. Сповнені нових вражень та знань вони повернулися до свого навчального закладу.