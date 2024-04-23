Мотоцикли, байки, мопеди та скутери – найнебезпечніший вид транспорту

Бути пильними на дорогах закликають працівники поліції шанувальників мототранспорту. Згідно зі статистикою, в “байкерський сезон” кількість автопригод зростає.

При дорожньо-транспортних пригодах ймовірність загибелі мотоцикліста дорівнює 76%, а якщо пощастить вижити, то кермувальник може отримати важкі травми хребта та шиї.

Серед молоді популярним є мопеди та скутери. Сідаючи на них підлітки ігнорують закон та їздять без прав й номерних знаків.

Працівники поліції просять учасників дорожнього руху бути особливо уважними, а також не забувати основні правила, які можуть вберегти життя та здоров’я:

- перш ніж сісти за кермо свого двоколісника, уважно перевірте його технічний стан;

- обов’язково одягніть шолом;

- не забудьте взяти в дорогу посвідчення водія та реєстраційні документи на мототранспорт, оскільки їзда без них заборонена;

на дорозі заздалегідь подавайте сигнали маневрування – в такий спосіб ви попереджаєте інших водіїв про ваш намір здійснити поворот чи обгін;

- на спусках і поворотах з обмеженою видимістю знижуйте швидкість і тримайтеся правого краю проїжджої частини;

- завжди майте на увазі, що за наявності пасажира складніше утримати мотоцикл у рівновазі.

Запам’ятайте: категорично заборонено перевозити на мотоциклі чи моторолері людей, які сидять боком, або дітей віком до 12 років, а також осіб у нетверезому стані.