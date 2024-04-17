Проєкт «Custody records» – ефективний механізм захисту прав людини: представники КМЄС перевірили готовність Тернопільського відділення поліції до впровадження інформаційної підсистеми

Створення безпечного середовища – один із пріоритетів діяльності поліцейських підрозділів. Система «Custody records», спрямована на підвищення рівня довіри громадян до правоохоронної системи. Це – захист затриманих осіб від можливих неправомірних дій та убезпечення співробітників поліції від безпідставних звинувачень.

Старший інспектор з особливих доручень Департаменту головної інспекції дотримання прав людини Національної поліції України Ірина Ніколаєва повідомила, що на Тернопільщині «Custody records» доводить свою ефективність у 4 підрозділах. Невдовзі вони планують впровадити систему в Тернопільському відділенні поліції, а також у Підволочиську, Теребовлі, Ланівцях, Бучачі та Борщові.

Представники Консультативної місії Європейського союзу перевірили, як триває підготовка до впровадження цілодобового автоматизованого відеонагляду у відділенні поліції №1.

Зі слів радника КМЄС в Україні Маркуса Ролофса, вони побачили значний прогрес щодо облаштування будівлі та окремих приміщень структурного підрозділу відповідно до вимог проєкту. Вже у травні планується передача техніки, аби впровадити «Custody records».

«Тернопільщина виконує всі обіцянки, тому співпраця між поліцією Консультативною місією триватиме й надалі», – зазначив заступник начальника Головного управління Національної поліції Ігор Сидорук.

Фронт-офіс, кімнати для очікування затриманих та проведення слідчих дій – такі умови відповідають європейським стандартам. Безпековий проєкт щодня доводить ефективність, тому безумовно на Тернопільщині система буде впроваджена у всіх територіальних підрозділах поліції.